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كوخ الفقيه.. إطلالة على فلسطين التاريخية

تقضي عائلة الفقيه الفلسطينية ساعات طويلة خلال يومها داخل كوخ قديم صنع من الطين قبل ما يزيد على العقدين، ويحوي الكوخ مقتنيات عتيقة. وترى العائلة أن أفرادها يعيشون أسعد لحظاتهم في تلك الأجواء التراثية.