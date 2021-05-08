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طالبان والحكومة تتبادلان الاتهام.. تفجيرات تودي بحياة العشرات من طلبة مدرسة بكابل

سارعت حركة طالبان والحكومة الأفغانية لتبادل الاتهامات بشأن التفجيرات التي استهدفت مدرسة في كابل وأودت بحياة العشرات من الطلبة والعاملين. في الاثناء واصلت القوات الأميركية انسحابها من البلاد.

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