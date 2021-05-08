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تزيين سطح منزل مصري بإضاءة للاحتفاء بشهر رمضان

كثيرا ما تعكف أسر مصرية على ابتكار أفكار منزلية للاحتفاء بشهر رمضان؛ ففي أحد أحياء القاهرة صار أحد أسطح المنازل يتمتع بمنظومة إضاءة رمضانية حولت السطح إلى ما يشبه لوحة فنية مضيئة.