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تحسبا لتوافد المصلين.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر تعزيزات إضافية في القدس

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من التعزيزات العسكرية في القدس والبلدة القديمة استعدادا لتوافد أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر.