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بعد زيادة عدد ضحايا كورونا.. السلطات الباكستانية تقرر سلسلة من الإجراءات

قررت السلطات الباكستانية فرض حالة إغلاق تام بالبلاد لمدة 11 يوما، وتعطيل المواصلات العامة وإجبار الناس على البقاء بمنازلهم، وذلك بعد التزايد الملحوظ في أعداد الوفيات جراء كورونا>