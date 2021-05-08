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الموروث الشعبي الجزائري خلال شهر رمضان الفضيل

يعد حي القصبة في العاصمة الجزائرية من أبرز الأحياء العتيقة التي تستقطب اهتمام الناس خلال شهر رمضان الفضيل، حيث يجمع الشغف الناس للجلوس وسط ديكور شعبي تزينه الشموع والأواني النحاسية.