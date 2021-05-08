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المعارضة السورية: الانتخابات الرئاسية لا تحمل أي قيمة سياسية أو قانونية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا السورية أسماء 3 أشخاص فقط يحق لهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مقدمتهم الرئيس بشار الأسد. وترى المعارضة أن إجراء انتخابات في الظروف التي تعيشها سوريا أمر مستحيل.