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04:58

الدكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. رمضان شهر التائبين

هل يمكن للشخص أن يخطئ ويتوب ويعود إلى الخطأ؟ باب التوبة مفتوح والله يقبل عودة عبده.. الدكتور محمد العوضي يوضح بنماذج حقيقية أن التوبة الثانية تحتاج إلى مجاهدة كبيرة للنفس والله غفور رحيم.
8/5/2021
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