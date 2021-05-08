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الجزائر.. الحكومة تستهدف خفض فاتورة استيراد القمح

يؤثر شحّ مياه الأمطار في الجزائر سلبا في الإنتاج المحلي من الحبوب، رغم خطة توسيع مساحة السقي التكميلي لتبلغ نحو 600 ألف هكتار. وترمي الحكومة إلى خفض كميات القمح اللين المستورد، لا سيما من فرنسا.