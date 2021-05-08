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02:14
التكافل الاجتماعي بين العراقيين في رمضان
رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها العراقيون نتيجة انخفاض قيمة الدينار العراقي واستمرار الإغلاق بسبب جائحة كورونا؛ فإن صور التكافل الاجتماعي ومساعدة العائلات المحتاجة لم تغب في شهر رمضان المبارك.
8/5/2021
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