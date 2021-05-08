02:27

أزمة دبلوماسية بين المغرب وألمانيا.. الرباط تستدعي سفيرتها في برلين

استدعاء السفيرة المغربية في برلين؛ العنوان الأبرز في الصحف المغربية. الأزمة بين البلدين، طفت على السطح في مارس/آذار الماضي، بعد بيان للخارجية المغربية وصفت فيه مواقف برلين بالعدائية تجاه بلادها.