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02:24

يتضمن تخفيفا بسيطا.. تركيا تعود للحظر الشامل لمواجهة كورونا

بعد الارتفاع القياسي بأعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا الشهر الماضي، قررت السلطات التركية العودة للحظر الشامل، مع السماح للمواطنين بالمشي سيرا على الأقدام لشراء حاجياتهم من محلات البقالة والمخابز .
7/5/2021
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