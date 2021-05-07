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نبيلة معن فنانة مغربية تسعى للتجديد والحفاظ على تراث بلادها

استطاعت الفنانة المغربية بصوتها العذب -الذي يأخذك لمسافات بعيدة- أن تصبح أصغر فنانة عربية تقيم مهرجانات فنية بباريس، وهي التي عُرفت عام 2005 بأغنيتها الشهيرة “الله يا مولانا”،