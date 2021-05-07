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لمساعدة المحتاجين.. شابة مصرية تطلق مبادر لإطعام الغير

منذ مارس/أذار الماضي عزمت الشابة أشجان من محافظة الجيزة على إطلاق مبادرة تساعد فيها أبناء منطقتها من غير القادرين على توفير الطعام لهم ولعائلاتهم،
7/5/2021
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