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للسنة الثالثة على التوالي.. شباب يمنيون يقدمون وجبات إفطار مجانية بمحافظة لحج

للسنة الثالثة على التوالي، التزم شباب يمنيون في القبيطة بمحافظة لحج بتقديم وجبات إفطار مجانية للعابرين من طريق جبلي يشق المديرية، والذي أصبح رغم وعورته طريقا رئيسيا بعد أن أدت الحرب لتدمير معظم الطرق