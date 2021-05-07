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للحفاظ على تراثهم الوطني.. الليبيون يقبلون على شراء زيهم التقليدي

رغم انتفاحهم على مختلف الحضارات وخاصة الأوروبية؛ فإن الليبيين يحرصون على شراء أزياء بلدهم التقليدية، وذلك سعيا للحفاظ على تراثهم الوطني. ويزداد الإقبال على هذه الثياب في المناسبات الخاصة والأعياد