01:39

قصة شارع…. مول رود….الشارع الأشهر في باكستان

يعتبر شارع مول رود أحد أشهر الشوارع في باكستان. وقد شيده البريطانيون قبل 200 عام، في مدينة مري التي تمتاز بطبيعتها الخلابة ومناخها الرائع. وأقام البريطانيون في المدينة مقهى للراحة والاستمتاع،