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عودة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا بعد وساطة قطرية

أعلنت الحكومة الصومالية عودة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا احتراما لمبادئ حسن الجوار. وقال نائب وزير الإعلام الصومالي إن البلدين اتفقا على الحفاظ على صداقتهما، شاكرا أمير دولة قطر على المساعي المبذولة