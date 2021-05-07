البث الحي
02:29

عودة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا بعد وساطة قطرية

أعلنت الحكومة الصومالية عودة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا احتراما لمبادئ حسن الجوار. وقال نائب وزير الإعلام الصومالي إن البلدين اتفقا على الحفاظ على صداقتهما، شاكرا أمير دولة قطر على المساعي المبذولة
6/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

شح الأمطار يؤثر سلبا على موسم إنتاج القمح الجزائري

02:29
(الجزيرة)

يتضمن تخفيفا بسيطا.. تركيا تعود للحظر الشامل لمواجهة كورونا

02:24
(الجزيرة)

للحفاظ على تراثهم الوطني.. الليبيون يقبلون على شراء زيهم التقليدي

02:12
(الجزيرة)

لمساعدة المحتاجين.. شابة مصرية تطلق مبادر لإطعام الغير

01:50
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

شح الأمطار يؤثر سلبا على موسم إنتاج القمح الجزائري

02:29
(الجزيرة)

يتضمن تخفيفا بسيطا.. تركيا تعود للحظر الشامل لمواجهة كورونا

02:24
(الجزيرة)

للحفاظ على تراثهم الوطني.. الليبيون يقبلون على شراء زيهم التقليدي

02:12
(الجزيرة)

لمساعدة المحتاجين.. شابة مصرية تطلق مبادر لإطعام الغير

01:50
المزيد من التقارير الإخبارية

شح الأمطار يؤثر سلبا على موسم إنتاج القمح الجزائري

(الجزيرة)

يتضمن تخفيفا بسيطا.. تركيا تعود للحظر الشامل لمواجهة كورونا

(الجزيرة)

للحفاظ على تراثهم الوطني.. الليبيون يقبلون على شراء زيهم التقليدي

(الجزيرة)

لمساعدة المحتاجين.. شابة مصرية تطلق مبادر لإطعام الغير

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كورونا.. تونس تعلن حجرا شاملا وأرقام جديدة مخيفة من الهند وأعداد المصابين تتراجع بتركيا

المشيشي حذر من انهيار النظام الصحي في تونس جراء تفشي فيروس كورونا (وكالة الأناضول)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟

بالفيديو.. تعرف على 9 أرقام قياسية رياضية غير قابلة للكسر

يوسين بولت يحتفل بفوزه بذهبية سباق 100 متر في أولمبياد ريو 2016 (الأوروبية)

يسكنها نحو 20 ألف عربي.. رمضان يعيد لمدينة ييوو الصينية ملامح وجهها العربي

مسجد ييوو الكبير يتسع لنحو 10 آلاف مصل (الجزيرة)