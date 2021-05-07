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شح الأمطار يؤثر سلبا على موسم إنتاج القمح الجزائري

يقدر معدل إنتاج الجزائر من القمح بنحو 5 ملايين طن من القمح الصلب واللين، ورغم توسيع المساحة المسقية لتصل إلى نحو 600 ألف هكتار فإن شح مياه الأمطار يؤثر سلبا على الإنتاج المحلي.