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02:29

شح الأمطار يؤثر سلبا على موسم إنتاج القمح الجزائري

يقدر معدل إنتاج الجزائر من القمح بنحو 5 ملايين طن من القمح الصلب واللين، ورغم توسيع المساحة المسقية لتصل إلى نحو 600 ألف هكتار فإن شح مياه الأمطار يؤثر سلبا على الإنتاج المحلي.
7/5/2021
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