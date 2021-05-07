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سعيا للاستيلاء على منازلهم.. مستوطنون وجنود الاحتلال يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم

م ينته الإفطار الرمضاني الذي أقامه أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم -دفاعا عن منازلهم- بسلام، فقد هاجم مستوطنون مدعومين بجنود الاحتلال أهالي الحي ومن تضامن معهم،

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