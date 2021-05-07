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بعد لقاء جمع الطرفين.. هل تطوي القاهرة وأنقرة صفحة الفتور في علاقاتهما؟

قال بيان مصري تركي مشترك إن مشاورات صريحة ومعمقة جرت بين الجانبين في القاهرة على مدى يومين، وشملت ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة إحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط.