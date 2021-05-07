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57:13
الحصاد (2021/5/6)
تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/5/6) العديد من الموضوعات، وكان من أبرزها: البيان المصري التركي المشترك الذي جاء فيه إن مشاورات صريحة ومعمقة جرت بين الجانبين في القاهرة على مدى يومين.
6/5/2021
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