57:13

الحصاد (2021/5/6)

تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/5/6) العديد من الموضوعات، وكان من أبرزها: البيان المصري التركي المشترك الذي جاء فيه إن مشاورات صريحة ومعمقة جرت بين الجانبين في القاهرة على مدى يومين.