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02:20
استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم
واصلت قوات الاحتلال والمستوطنون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، وقد اعتدت قوات الاحتلال على أعضاء الأطقم الطبية والصحفية ومنعتهم من الاقتراب،
7/5/2021
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