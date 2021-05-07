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اختتام جولة المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا

اختتمت في القاهرة جولة مباحثات استكشافية بين مصر وتركيا، برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين. وفي بيان مشترك قال الجانبان إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية.
6/5/2021
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