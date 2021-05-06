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02:46
للمرة الثانية.. البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون تشكيل الحكومة الدستورية
صادق البرلمان التونسي للمرة الثانية على مشروع القانون الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية الذي رفضه الرئيس قيس سعيد في مارس/آذار الماضي.
5/5/2021
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