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كورونا أبرز ملفات اجتماع وزراء مجموعة السبع في لندن

بدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع مباحثات حضورية في لندن للاتفاق على مواقف مشتركة حيال عدد من الملفات، وحلت كورونا في قلب جدول الأعمال من خلال نقاش الحاضرين لسبل التوزيع العادل للقاحات حول العالم.