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قوارب صيد فرنسية تحتج عند ميناء جيرسي البريطاني

تجمع عشرات من قوارب الصيد الفرنسية في ميناء سانت هيلير بجيرسي احتجاجا على شروط تفرضها لندن عليهم، ويقول الصيادون إن السلطات في جيرسي تحد من وصولهم إلى هذه المياه للصيد ويصفون الأمر بغير العادل.