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قصة شارع- الأشهر في نيويورك.. شارع برودواي

يقع شارع برودواي بمدينة نيويورك وتم افتتاحه بالقرن الـ17 مع قدوم المهاجرين الهولنديين، لكن سرعان ما تحول الشارع إلى مكان يجمع ما بين أروقة الثقافة وقاعات الفنون والمسارح ومختلف شرائح المجتمع الأميركي.
6/5/2021
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