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شاب يحول الكمامات للوحات إبداعية على شكل زرابي مغربية

يقوم الشاب يوسف قيلو، باستعمال الكمامات ذات الألوان المختلفة في إبداع لوحات جميلة ذات أشكال هندسية مختلفة، بالإضافة إلى كتابات بالخط الكوفي لمقولات وحكم وآيات قرآنية.