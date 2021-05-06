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تسبب بحسرة لدى المبعوث الأممي.. فشل جديد في الوصول لاتفاق بين الفرقاء في اليمن

لم يخف المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفث الحسرة والأسف اللذين ألما به، بعد فشل المباحثات التي أجراها في الرياض ومسقط بإقناع الفرقاء اليمنيين للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد،
5/5/2021
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