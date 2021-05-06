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تركيا.. هل ينتعش قطاع السياحة بعد سياسة الإغلاق التام؟

يتواصل الإغلاق العام في تركيا عقب تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وتقول السلطات إن الإغلاق يهدف إلى خفض عدد الإصابات إلى ما دون 5 آلاف يوميا، تحضيرا لموسم السياحة.

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