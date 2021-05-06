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برنامج حكومي يهدف لدمج الأفارقة في المغرب بسوق العمل

شرعت الحكومة المغربية في تطبيق برنامج، يستمر عاماً واحداً، لمواكبة أوضاع اللاجئين الأفارقة المقيمين بالمملكة، وتعليمهم مهنا حرفية، كالخياطة والتطريز وغيرها، بهدف دمج اللاجئين في سوق العمل.