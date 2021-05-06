search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:27
برنامج حكومي يهدف لدمج الأفارقة في المغرب بسوق العمل
شرعت الحكومة المغربية في تطبيق برنامج، يستمر عاماً واحداً، لمواكبة أوضاع اللاجئين الأفارقة المقيمين بالمملكة، وتعليمهم مهنا حرفية، كالخياطة والتطريز وغيرها، بهدف دمج اللاجئين في سوق العمل.
6/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
نبيلة معن فنانة مغربية تسعى للتجديد والحفاظ على تراث بلادها
play
02:28
للسنة الثالثة على التوالي.. شباب يمنيون يقدمون وجبات إفطار مجانية بمحافظة لحج
play
02:09
قصة شارع.. مول رود..الشارع الأشهر في باكستان..
play
01:39
قصة شارع…. مول رود….الشارع الأشهر في باكستان
play
01:39
مقاطع حول هذه القصة
نبيلة معن فنانة مغربية تسعى للتجديد والحفاظ على تراث بلادها
play
02:28
للسنة الثالثة على التوالي.. شباب يمنيون يقدمون وجبات إفطار مجانية بمحافظة لحج
play
02:09
قصة شارع.. مول رود..الشارع الأشهر في باكستان..
play
01:39
قصة شارع…. مول رود….الشارع الأشهر في باكستان
play
01:39
المزيد من البرامج
نبيلة معن فنانة مغربية تسعى للتجديد والحفاظ على تراث بلادها
للسنة الثالثة على التوالي.. شباب يمنيون يقدمون وجبات إفطار مجانية بمحافظة لحج
قصة شارع.. مول رود..الشارع الأشهر في باكستان..
قصة شارع…. مول رود….الشارع الأشهر في باكستان
الأكثر قراءة
طلاق ميليندا وبيل غيتس.. لماذا ينفصل زوجان عاشا طويلا معا؟ خبراء شؤون زوجية يجيبون
بين السخرية والانتقاد.. هكذا علق وزير الدفاع الأميركي على الصاروخ الصيني التائه
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟
6 فحوصات ينصح بإجرائها بعد الشفاء من كورونا