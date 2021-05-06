04:28

الدكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. شغف الأطفال بالأبطال الخارقين

كثيرا ما يتعلق الأطفال وخصوصا الذكور منهم، بأبطال القصص الكرتونية مثل باتمان وسبايدرمان. دكتور محمد العوضي يحدثنا عن هذه النوعية من الأفلام وآثارها على العقيدة والفطرة.