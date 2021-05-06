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56:39

الحصاد 2021/5/5

سلطت إيمان عياد في ملف الحصاد “2021/5/5) الضوء على الحراك الدبلوماسي الذي تقوده الولايات المتحدة لحل أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، كما تطرقت لمواقف الدول المعنية بمسألة ملف إيران النووي.
5/5/2021
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