01:23

51 عضوا بالكنيست يوصون بتكليف يائير لبيد بتشكيل الحكومة

أوصى 51 عضوا في الكنيست الإسرائيلي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليف زعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، جاء ذلك بعد فشل بنيامين نتيناهو في تشكيل الحكومة.