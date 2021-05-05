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03:09
وفد أميركي في بغداد لبحث وجود 2500 جندي في العراق
من المقرر أن يزور وفد أميركي برئاسة بريت ماكغورك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث وجود نحو 2500 جندي أميركي منتشرين في العراق.
4/5/2021
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