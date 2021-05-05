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وسائل بديلة للتخفيف من وطأة إغلاق المقاهي في المغرب

تبنّى أصحاب المقاهي في المغرب حلولا مختلفة للتخفيف من وطأة قرار الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية بسبب جائحة كورونا، إذ خصص أحد هذه المقاهي خدماته للطلبة والباحثين الأكاديميين مقابل دولار واحد.