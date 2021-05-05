23:47

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاعتداءات بحق أهالي حي الشيخ جراح من قبل المستوطنين بمدينة القدس، والتفاعل السعودي مع تغيير لوحة مرورية بالمدينة المنورة.