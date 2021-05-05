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23:47
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاعتداءات بحق أهالي حي الشيخ جراح من قبل المستوطنين بمدينة القدس، والتفاعل السعودي مع تغيير لوحة مرورية بالمدينة المنورة.
4/5/2021
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