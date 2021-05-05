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محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني تشهد تقدما

أكد المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني تشهد تقدما، معربا عن استغرابه للتعليقات التي تتحدث عن انهيارها.