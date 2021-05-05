02:10

قصة شارع- الأشهر في البرازيل.. شارع الجمهورية اللبنانية

شارع الجمهورية اللبنانية بساوباولو، هو أحد أجمل الشوارع في البرازيل، أسس عام 1954 وتم تسمية الشارع تقديرا للبنان وللجالية اللبنانية ودورها هناك.