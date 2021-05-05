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المحيبس.. لعبة رمضانية تراثية في العراق

منذ العصر العباسي تحتل مجالس الرجال في الليالي الرمضانية في العراق لعبة العثور على الخاتم أو (المحيبس)، فيها يتنافس فريقان على إخفاء الخاتم، والفوز لمن يعثر عليه.