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العراق.. أبرز الهجمات على الحقول النفطية

قالت وزارة النفط العراقية إن عددا من أفراد الأمن العراقيين قتلوا نتيجة اعتداء على بئرين للنفط في حقل باي حسن بمحافظة كركوك شمالي العراق. التقرير يستعرض أبرز الهجمات التي تعرضت لها الحقول النفطية.