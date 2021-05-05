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الدكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. التواضع والتراحم

يقول الله تعالى (يا أَيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إِن أكرمكم عند اللَّه أَتقاكم إِن اللَّه عليمٌ خبير).. كيف تسمو بنا قيم التواضع والتراحم؟