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البرلمان التونسي يصادق على مشروع القانون الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية

صدق البرلمان التونسي للمرة الثانية على مشروع القانون الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية، وتقول قوى سياسية مؤيدة للتعديلات إن الرئيس ملزم قانونا هذه المرة بالتصديق عليه خلال 4 أيام.