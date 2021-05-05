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الاتجاه المعاكس- الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمر بلدان الربيع العربي؟

ناقشت حلقة (2021/5/4) من برنامج “الاتجاه المعاكس” سؤال: على من تقع مسؤولية تدمير بلدان الربيع العربي، على الشعوب الثائرة أم على الطغاة الذين حاولوا الانتقام ممن ثار عليهم؟