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48:05
الاتجاه المعاكس- الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمر بلدان الربيع العربي؟
ناقشت حلقة (2021/5/4) من برنامج “الاتجاه المعاكس” سؤال: على من تقع مسؤولية تدمير بلدان الربيع العربي، على الشعوب الثائرة أم على الطغاة الذين حاولوا الانتقام ممن ثار عليهم؟
4/5/2021
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