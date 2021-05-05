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إفطار الطريق.. عادة رمضانية لدى شباب مصر

إفطار الطريق عادة رمضانية يتسابق بها الشباب المصري لتقديم وجبات سريعة للصائمين على الطرق. مع اقتراب أذان المغرب، تستعد تجمعات شبابية في الشوارع للإسهام في إفطار من لم يتمكن من بلوغ منزله.