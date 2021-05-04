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وفد أميركي يبحث أزمة سد النهضة في السودان

أجرى وفد من الكونغرس الأميركي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تتعلق بسد النهضة والتوتر الحدودي مع إثيوبيا.