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ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة

تواجه ممارسة العمل الصحفي عراقيل شديدة في 73 دولة، وتئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما مجموعه 73% من البلدان التي قيّمت، هذا ما أظهره التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2021.