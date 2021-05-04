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مخاطر بيئية تهدد بحيرة السيجومي غربي العاصمة تونس

تعتبر بحيرة السيجومي، التي تمتد على مساحة آلاف الهكتارات بالمدخل الغربي للعاصمة التونسية، ثروة بيئية. وتشكل في الوقت نفسه تحديا للسكان القاطنين على تخومها، نظرا إلى تحول أجزاء منها إلى مكب للنفايات.