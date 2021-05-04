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مبادرات شبابية تطوعية لإظهار صورة بغداد الجميلة

تنشط في العراق مبادرات شبابية تعمل على إظهار صورة بغداد الجميلة. علي رسام جداريات، وسيف الدين صانع محتوى، كل منهما أسس مبادرة لتسليط الضوء على التراث في بغداد بأساليب مختلفة.